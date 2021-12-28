القبض على رجل أعمال في الهند بعد مصادرة مبالغ مالية وكمية من الذهب

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صادرت سلطات الضرائب في الهند مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ملايين الدولارات وعدة كيلوجرامات من الذهب من أحد رجال الأعمال بتهمة التهرب من الضرائب.

وقال بيان صادر عن وزارة المالية الهندية اليوم الثلاثاء إن فرع البحث والمعلومات في إدارة الضرائب الهندية اكتشف ثروة غير مسجلة تشمل 23 كيلوجراما من الذهب في شكل علب بسكويت وعملات تزيد قيمتها عن 24 مليون دولار لدى رجل الأهمتال بييش جاين

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن عمليات المصادرة تمت في مباني تابعة لشركتي تريمورتي فراجرانس ليمتد وأودوشيم إنداستريز وشركة نقل تدعى جانباتي رود كريارز وكلها في ولاية أوتار براديش شمال الهند.

وقال بيان وزارة المالية "هذه أكبر عملية مصادرة يقوم بها المجلس المركزي للضرائب غير المباشرة والجمارك. ويجري حاليا فحص الوثائق التي تم الحصول عليها أثناء المصادرة".

من ناحيتها، اعترفت شركة تريمورتي فراجرانس بالتهرب الضريبي وسددت أكثر من 30 مليون روبية تحت حساب التزاماتها الضريبية، بحسب بيان الوزارة.