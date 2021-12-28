 وقف 5 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى المحلة - بوابة الشروق
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وقف 5 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى المحلة

كتب - علاء شبل:
نشر في: الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 - 12:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 - 12:40 م
تمكنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 5 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز.

وقال اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص،وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 5 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

وكان محافظ الغربية قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

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