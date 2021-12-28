أعلن الشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر بالأقصر، انطلاق فعالية اللقاء الشعري بعنوان "أمسية شعرية للموهوبين من أبناء الجنوب"، وذلك غدًا الأربعاء، حيث يناقشهم خلال الفعاليات الدكتور عايدي على جمعة، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة.

وأوضح مدير بيت الشعر بالأقصر، أن الشعراء المشاركين بفعاليات اللقاء من الموهوبين في محافظات الجنوب هم كل من:- (أحمد الجميلي، الشاعر عبد النبي عبادي، الشاعر عبيد أبو الري، الشاعر محمد رفعت، الشاعر هشام الصعيدي، ويدير القاص والمؤلف المسرحي أحمد أبو دياب).

وأضاف القباحي أن المجلس الأعلى للثقافة، أشار إلى تنظيم الملتقى الثقافي للشباب بالإدارة العامة للشؤون الشبابية، حيث يتضمن اليوم الأول معرض خط وفن تشكيلي، واليوم الثاني الأمسية الشعرية للموهوبين من أبناء الجنوب.