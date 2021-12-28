 مياه بني سويف: متابعة نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة التابعة لمصنع حلوان - بوابة الشروق
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مياه بني سويف: متابعة نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة التابعة لمصنع حلوان

حازم الخولي
نشر في: الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 - 2:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 - 2:03 م

اجتمعت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، اليوم الثلاثاء، مع قيادات مصنع حلوان لمحركات الديزل (٩٠٩ حرب سابقا) بحضور اللواء طارق بخيت رئيس مجلس إدارة المصنع؛ وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يقوم بتنفيذها المصنع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، و التأكيد على نهو جميع الأعمال في مواعيدها المحددة، مع مناقشة كيفية تنفيذ التوصيلات المنزلية للصرف الصحي للمواطنين في نفس المواعيد للإستفادة من أهداف المبادرة.

وتهدف المبادرة إلى تحسين مستوي المعيشة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري.

يذكر أنه تم إدراج قري مركزي ببا وناصر وعددها 66 قرية وتوابعهم بمحافظة بني سويف، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية من خلال التطوير شامل الخدمات والمرافق بتلك القرى.

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