شعور بالإحباط بقطاع تجارة التجزئة الألماني لضعف مبيعات عيد الميلاد

يسود شعور بالإحباط قطاع تجارة التجزئة في ألمانيا بسبب ضعف مبيعات عيد الميلاد وقلة الزبائن وعزا ذلك إلى تدابير مكافحة كورونا.

ولخص الرئيس التنفيذي لرابطة التجارة في ألمانيا، شتيفان جنت، اليوم الاثنين نتيجة الاستطلاع الذي أجري بين 750 شركة تجارة بالقول:" فترة عيد الميلاد كانت بالنسبة لقطاع تجارة التجزئة كارثية للمرة الثانية على التوالي".

وأضاف جنت :" العديد من شركات التجارة لديها حالة من الإحباط وخوف على وجودها".

وأوضح جنت أن أعمال عيد الميلاد بدأت في تشرين ثان/نوفمبر الماضي بشكل جيد لكن فرض قاعدة "2جي" في كل أنحاء ألمانيا وفي أجزاء واسعة لقطاع تجارة التجزئة تسبب في انهيار الإيرادات وتردد العملاء في محلات التجارة الثابتة.

وتابع جنت أن أكثر من 75% من تجار المواد غير الغذائية ليسوا راضين عن سير أعمال عيد الميلاد.

وأفادت نتائج الاستطلاع بأن إيرادات تجارة المواد غير الغذائية في المحلات الثابتة انخفضت في الأسبوع السابق لعيد الميلاد بسبب قاعدة "2جي" بنسبة 35% مقارنة بمستواها قبل أزمة كورونا.

وأوضحت النتائج أن الوضع لا يزال مأساويا ولاسيما داخل المدن حيث انخفضت الإيرادات هناك بنسبة 36% كما سجل تردد العملاء تراجعا بنسبة 42% وكانت محلات بيع الملابس مجددا في طليعة المتأثرين بهذه النتائج السيئة، وقال جنت إن قطاع التجارة لا يسعه سوى أن يأمل في الفترة بين العامين.

وفي ظل هذه الخسائر، أكدت الرابطة على مطلبها الداعي إلى تقديم مساعدات اقتصادية مناسبة وغير بيروقراطية لتعويض القطاع عن الأضرار التي لحقت به بسبب جائحة كورونا.