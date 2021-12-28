ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن ساحة الحاويات في الميناء التجاري بمدينة اللاذقية السورية تعرضت لقصف صاروخي إسرائيلي من عمق البحر المتوسط في حوالي الساعة 3:21 من فجر اليوم .

وقال مصدر عسكري سوري، في تصريح لوكالة "سانا"، إن القصف الصاروخي الإسرائيلي أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة، ولا يزال العمل مستمراً لإطفاء الحرائق وتدقيق نتائج العدوان.

من جهته، قال الرائد مهند جعفر قائد فوج إطفاء اللاذقية، لوكالة "سانا"، إن فرق الإطفاء تواصل العمل على إخماد النيران المشتعلة في ساحة الحاويات بالميناء جراء القصف الإسرائيلي، موضحا أن المواد المستهدفة في الحاويات هي عبارة عن زيوت وقطع غيار الآليات والسيارات.

وفي السياق، أشار مراسل "سانا" في اللاذقية، إلى تضرر مشفى الندى وبعض المباني والمحال التجارية المجاورة للمرفأ جراء العدوان الإسرائيلي، وكانت القوات الإسرائيلية قد نفذت يوم 7 من الشهر الجاري عدواناً صاروخياً مستهدفاً ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري.