إسرائيل تستعد للعمل بمفردها ضد الطموحات النووية الإيرانية إذا دعت الضرورة

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حذر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد اليوم الاثنين من أن بلاده مستعدة للعمل بمفردها ضد إيران وطموحاتها النووية إذا دعت الحاجة.

ويأتي تحذير لابيد مع استئناف الجولة الثامنة من المحادثات بين إيران ومجموعة 4+1(بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا) في فيينا بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم لعام 2015.

وقال لابيد للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست(البرلمان) "بالطبع ، نحن نفضل العمل في إطار تعاون دولي، ولكن إذا لزم الأمر سنتصرف بمفردنا"،بحسب صحيفة "يديعوت آحرونوت "الإسرائيلية.

وأضاف وزير الخارجية أن إسرائيل قدمت لحلفائها "معلومات استخباراتية تثبت أن إيران تخدع العالم بطريقة ممنهجة بالكامل".

وتابع لابيد أن "كل ما تهتم به إيران هو رفع العقوبات وضخ مليارات الدولارات في برنامجها النووي ولحزب الله ولسورية والعراق والشبكة الإرهابية التي نشروها في أنحاء العالم".

وذكر لابيد "الاتفاق الجيد جيد. نعارض اتفاقا لا يسمح باشراف حقيقي على البرنامج النووي الايراني" مضيفا أنه يفضل انسحاب الولايات المتحدة والقوى الاخرى من المحادثات النووية بدلا من التوصل الى " صفقة سيئة."

يذكر أن اللجنة المالية في الكنيست (البرلمان ) الإسرائيلي وافقت اليوم الاثنين على تحويل 5ر1 مليار شيكل (480 مليون دولار) إلى وزارة الدفاع ، وذلك بعد أيام من الموافقة على 4ر7 مليار شيكل أخرى (3ر2 مليار دولار) مخصصة للدفاع.

تأتي خطوة التحويلات المالية لوزارة الدفاع الإسرائيلية وسط تعليمات وجهها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي بتسريع التحضيرات لشن هجوم محتمل على منشآت إيران النووية.

وتعهد المسؤولون الإسرائيليون بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي ، لأنه سوف يشكل تهديدا لوجود بلادهم على ضوء تصريحات المسؤولين الإيرانيين بمحو الدولة العبرية من الوجود.