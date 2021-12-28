شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًّا بعنوان بلاد الذهب، من إنتاج إداة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح ضمن مشروعات قومية بمحافظات الصعيد.

واستعرض الفيلم روائع العمران في صعيد مصر، منوها إلى أن عجلة التنمية في صعيد مصر دارت، وفق (رؤية مصر 2030)؛ فكانت وزارة الإسكان على موعد مع التحديات الجسيمة وإنشاء تجمعات عمرانية ومدن سكنية بالصعيد ومنها مدينة قنا الجديدة، والمنيا الجديدة التي تقام على مساحة 31 ألف فدان وتضم مناطق سكنية لكل الشرائح، علاوة على مدينة أخميم الجديدة، ومدينة أسيوط الجديدة ، وطريق هضبة أسيوط الذى تم إنشاء مدينة ناصر عليه في المرحلة الأولي منها، وإنشاء إسكان اجتماعي بمدينة توشكى.



وأشار إلى أن هذه المجتمعات الجديدة تفتح نوافذ الأمل في الصعيد، كما تم إنشاء 6 مدن ضمن استراتيجية مدن الجيل الرابع منها مدينة أسوان الجديدة وممشى سياحي ضمن المشروع القومي ممشى أهل مصر.

وصباح اليوم، تفقّد الرئيس السيسي، مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان «كيما 2»، إضافة إلى محطة سكك حديد أسوان حيث شهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

وتأتي افتتاحات المشروعات القومية ضمن فعاليات «أسبوع الصعيد» في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بحسب ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.