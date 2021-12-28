 الفلبين تتسلم أكثر من 2 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا - بوابة الشروق
الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 9:22 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الإعلان عن تطعيم الأطفال من سن 12 عاما بلقاح فايزر.. هل ستتحرك لتلقيح أبنائك؟

النتـائـج تصويت

الفلبين تتسلم أكثر من 2 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

مانيلا - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 - 9:15 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 - 9:15 ص

تسلمت الفلبين، اليوم الثلاثاء، أكثر من مليوني جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن مليونين و5 آلاف و300 جرعة من لقاح أسترازينيكا، التي اشتراها القطاع الخاص، وصلت اليوم إلى مطار نينوي أكينو الدولي في الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي، على متن طائرة تابعة لكوريا للطيران.

وأضافت القناة أنه بذلك يرتفع إجمالي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تسلمتها الفلبين منذ بداية الجائحة إلى أكثر من 204.6 مليون جرعة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك