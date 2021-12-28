الفلبين تتسلم أكثر من 2 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

تسلمت الفلبين، اليوم الثلاثاء، أكثر من مليوني جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن مليونين و5 آلاف و300 جرعة من لقاح أسترازينيكا، التي اشتراها القطاع الخاص، وصلت اليوم إلى مطار نينوي أكينو الدولي في الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي، على متن طائرة تابعة لكوريا للطيران.

وأضافت القناة أنه بذلك يرتفع إجمالي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تسلمتها الفلبين منذ بداية الجائحة إلى أكثر من 204.6 مليون جرعة.