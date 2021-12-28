نصر محروس: لن أكون نقطة تعثر في حياة بهاء سلطان

أنهى المنتج والمخرج نصر محروس، الأزمة التي وقعت بينه وبين الفنان بهاء سلطان، مؤكدًا أنه لن يكون نقطة تعثر في حياته الفنية بل سيكون دائمًا في خدمته إذا طلب مساعدته.

وأضاف خلال لقائه مع إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الاثنين، أنه فضل عدم الرد عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد حالة الهجوم عليه، مضيفًا: «أنتَ اخويا ولا يمكن اتخلى عنك وربنا يسامح اللي كان بيهاجمني وهما ميعرفوش حاجة».

وتابع، أنه يشعر بالخوف عليه حيث أنه يعتبره كأخ وصديق مقرب، مضيفًا: «لما بسامح في فلوس بيكون من قلبي، وعشان العشرة بينا، مينفعش أكون اللي بنيت وبهدك».

واستكمل، أنه لن يسعى مطلقًا أن يخسر الفنان بهاء سلطان، مضيفًا أنه تعلم من هذه الأزمة أن يكون متسامحًا لأبعد حد وأن يقف أمام العِشرة حيث أنه يتمنى له دائمًا النجاح والتفوق سواء معه أو مع غيره من شركات الإنتاج.

كانت نشب خلاف بين الفنان بهاء سلطان والمنتج نصر محروس، أثناء التحضير لألبوم سيجارة فطلب المنتج من الفنان تجديد التعاقد، وهو ما قوبل بالرفض من الأخير، مما صعد الأمر بينهما، وظلت الأمور عالقة حتى فوجئ بهاء سلطان بإنذار قضائى يتهمه بأنه لم ينته من تسجيل أعماله الغنائية المُبرمة فى العقد، ولم يدفع النسب المادية للشركة من حفلات "اللايف".