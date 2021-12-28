كوريا الجنوبية تسجل 3865 إصابة جديدة بكورونا و46 وفاة

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أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء عن تسجيل 3865 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 615 ألفا و532 إصابة، بحسب ما نقلت وكالة يونهاب للأنباء.

كما أضافت البلاد 46 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 5346 وفاة.

وسجلت كوريا الجنوبية أربع إصابات جديدة بمتحور أوميكرون لترتفع حصيلة الإصابات بهذا المتحور الجديد إلى 449 إصابة.

وفيما يتعلق بسير عملية التطعيم، فقد أعلنت الوكالة عن أن 8ر85% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، بينما تم تلقيح 5ر82% بشكل كامل.