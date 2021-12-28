الرئيس السيسي يصل مقر الاحتفالية الفنية على المسرح الروماني بأسوان الجديدة

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمقر احتفالية فنية على المسرح الروماني بعد افتتاح مدينة أسوان الجديدة.



وصباح اليوم، تفقّد الرئيس السيسي، مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان «كيما 2»، إضافة إلى محطة سكك حديد أسوان حيث شهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.



كما افتتح الرئيس السيسي، بتقنية الفيديو كونفرانس، عدة مدن جديدة من مدن الجيل الرابع بمحافظات الصعيد.



وشملت الافتتاحات، المرحلة الأولى من مدينة غرب قنا، والمرحلة الأولى من مدينة ناصر غرب أسيوط، والإسكان الاجتماعي بقنا الجديدة (27 عمارة - 648 وحدة سكنية)، وإسكان جنة بالمنيا (22 عمارة - 528 وحدة سكنية)، والإسكان الاجتماعي بأسيوط الجديدة (139 عمارة - 3336 وحدة سكنية)، والإسكان الاجتماعي بالمنيا الجديدة (85 عمارة - 2040 وحدة سكنية).