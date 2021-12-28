26 يونيو موعدا جديدا لأمم إفريقيا لكرة اليد بالمغرب 

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حدد مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة اليد برئاسة البنيني منصورو أريمو، الموعد الجديد لبطولة كأس الأمم الأفريقية رقم 25 والتي كان من المزمع إقامتها خلال الفترة من 13 وحتى 24 يناير المقبل.

وقرر مسؤولو الاتحاد الإفريقي خلال إجتماع المكتب التنفيذي، إقامة البطولة خلال الفترة من 26 يونيو وحتى 6 يوليو المقبل بالمغرب.

وكان الاتحاد القاري قد أجرى قرعة البطولة ديسمبر الجاري قبل أن يقرر إلغائها بعد إقامتها بـ24 ساعة ثم قرر بشكل مفاجئ تأجيل البطولة لأجل غير مسمى.

ومن المقرر، أن يعلن مسؤولو الاتحاد الإفريقي عن موعد القرعة الجديد والدول المشاركة بها خلال الأيام المقبلة.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره التونسي بنتيجة 27 - 22، في البطولة التي احتضنتها صالة المنزة بالعاصمة التونسية.