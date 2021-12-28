عرضت فضائية «يورو نيوز عربية» مقطع فيديو يرصد فتح شرطة لوس أنجلوس؛ تحقيقاً لملابسات مقتل فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً كانت في حجرة لقياس الملابس في متجر ألبسة؛ حين أصيبت برصاصة طائشة من بندقية شرطي كان يطلق النار على مشتبه به.

وقالت الشرطة في بيان أتبعته بتسجيلات فيديو للحادثة إنّ المأساة وقعت، الخميس الماضي، في متجر لبيع الألبسة في «نورث هوليوود» بالقرب من لوس أنجلوس بعد ورود بلاغ عن تعرّض المتجر لعملية سطو مسلّح.

وبحسب تسجيلات فيديو التقطتها الكاميرات المثبّتة في بزّات العناصر الذين كانوا في موقع الحادثة ونشرتها الشرطة فإنّ شرطياً مسلّحاً برشّاش أطلق على الفور تقريباً ثلاث رصاصات باتجاه المشتبه به فأرداه قتيلاً على الفور.

وقالت الشرطة في بيانها إنّه «ما لم يكن عناصر الشرطة على علم به هو أنّ فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً كانت داخل حجرة لقياس الملابس على الجانب الآخر من جدار يقع مباشرة خلف المشتبه به».