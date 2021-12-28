ميناء دمياط يستقبل ناقلتي غاز بوتاجاز وغاز مسال

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه أن الميناء، أستقبل السفينةNAVIGATOR" YAUZA"، التي تقوم حاليا بتفريغ حمولتها من غاز البوتاجاز برصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز.

كما أستقبل الميناء ناقلة الغاز المسال Sk" RESOLUTE"، والتي ترفع علم بنما، ويبلغ طولها 293 مترا، وبعرض 48 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالي 61 ألف طن من الغاز المسال متجهة إلى فرنسا.

كما تابع اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس الإدارة عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة ووجه برفع حالة الإستعداد حتى مغادرتها بأمان.