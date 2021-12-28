 قوات إطفاء الجيش الأمريكي تساعد في إطفاء حريق في كومة روث بمدينة ألمانية - بوابة الشروق
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قوات إطفاء الجيش الأمريكي تساعد في إطفاء حريق في كومة روث بمدينة ألمانية

فيسبادن (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 - 7:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 - 7:44 م

ساعدت قوات الإطفاء التابعة للجيش الأمريكي في إطفاء كومة روث كبيرة في مدينة غربي ألمانيا، وذلك حسبما أعلنت قوات الإطفاء في مدينة فيسبادن عاصمة ولاية هيسن اليوم الثلاثاء.

وأوضحت قوات الإطفاء في فيسبادن أن ألسنة اللهب اشتعلت في كومة الروث البالغ حجمها نحو 2500 متر مكعب والموجودة في قاعة إحدى المزارع صباح اليوم، واستمرت قوات الطوارئ في التعامل معها.

واستعانت قوات إطفاء الجيش الأمريكي بطائرة مخصصة للإطفاء في ساحات الطيران نظرا لأنها تحتوي على خزان مياه كبير.

تجدر الإشارة إلى أن المقر الرئيسي للجيش الأمريكي في أوروبا يقع في مدينة فيسبادن.

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