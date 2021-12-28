أعلن ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي تعاقده مع برادلي رالاني، لاعب الوسط، قادمًا من صفوف فريق كيب تاون سيتي.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز مرة أخرى في دور المجموعات من بطولة دوري بطال إفريقيا، بعدما أوقعتهما القرعة في المجموعة الأولى بالموسم الجديد للبطولة.

ونشر النادي الجنوب إفريقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة اللاعب الجديد، معلنًا التعاقد معه بعقد يمتد لموسم ونصف، ليصبح أولى تدعيمات الفريق الشتوية قبل انطلاق منافسات مرحلة المجموعات من دوري الأبطال.

ويبلغ اللاعب الجنوب إفريقي 34 عامًا، حيث يتمتع بالكثير من الخبرات خاصة وأنه خاض رحلة احترافية في السويد لمدة 9سنوات، قبل أن يلعب مع فريق كيب تاون 118 مباراة سجل خلالها 18 هدفًا.