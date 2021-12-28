بلومبرج: العالم سجل أمس حصيلة قياسية لإصابات كورونا

أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن العالم سجل أمس الاثنين حصيلة قياسية للإصابات اليومية بفيروس كورونا، في ظل تفش واسع للمتحور أوميكرون.

وأوضحت بلومبرج أن حصيلة الإصابات العالمية بلغت أمس 44ر1 مليون إصابة حول العالم، متجاوزة الحصيلة القياسية السابقة التي كان تم تسجيلها في كانون أول/ديسمبر من عام 2020 عندما احتسبت تركيا عددا كبيرا من الحالات لم تكون قد احتسبتها.

ولفتت بلومبرج إلى أن الأمر الجيد هو أن عدد الوفيات اليومية بكورونا لم يشهد ارتفاعا ملحوظا. حيث لا يزال عند حدود سبعة آلاف حالة.

وتشير الدراسات إلى أنه على الرغم من أن قدرة المتحور أوميكرون على الإصابة تقدر بـ 70 مرة أسرع من المتحورات السابقة، فإن حدة المرض الذي يسببه قد لا يكون شديدا، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين تم تطعيمهم وتلقوا جرعة معززة.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 4ر281 مليون إصابة حتى صباح اليوم الثلاثاء، بينما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من التسعة مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 281 مليونا و 394 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و 406 آلاف وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز ثمانية مليارات و 979 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.