وزير التعليم: 10 ملايين طالب يحصلون على مناهج جديدة ولديهم قدرات كبيرة على استيعابها

وصف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ المناقشات التي جمعته بمجلس النواب بأنّها كانت صحية للغاية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تحت الشمس" الذي يُقدمه الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، عبر شاشة "الشمس"، مساء الثلاثاء: "سمعت هموم النواب على مدار 4 ساعات وقدّمت لهم توضيحات للكثير من الأمور".

وأضاف: "الحديث كان مفيدًا للجميع.. واقترحت أن أحضر جلسة شهرية في مجلس النواب لمناقشة الكثير من الملفات التي يتم طرحها".

وأوضح الوزير، أن عشرة ملايين طالب يحصلون على مناهج تعلم جديدة ولديهم قدرات كبيرة على استيعابه

وأشار إلى أن المناقشات تناولت ملفات عجز المعلمين وكثافات الفصول ورؤية مناهج سنة رابعة وفلسفة تطوير المناهج.

وأفاد بأنّ وزارة الماالية عليها ضغوط كثيرة في الوقت الحالي، وصرّح: "الفترة الحالية لا توجد بها تعيينات جديدة في الجهاز الإداري في الدولة.. والناس غير المثبتة مش مصدقين كده".

وتحدّث الوزير شوقي عن الكثافات الطلابية في الفصول قائلًا إنّ الوزارة ورثت تركة ثقيلة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه لا يمكن تطبيق الأساليب القديمة في التعلم على الواقع الحالي.

وتابع: "لا يجب الخوف من المناهج الجديدة وطولها.. نحن نعطي الطلبة الجرعة التعليمية بتسلسل، والمناهج أبسط مما يُثار بشأنها".

وحضر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمجلس النواب اليوم الثلاثاء؛ للرد على طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة العامة والأسئلة المقدمة له بشأن عدد من القضايا المرتبطة بـ"المنظومة التعليمية"، خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وجاء حضور الوزير، بعد أن تقدم الأحد 12 ديسمبر الماضي باعتذار إلى مجلس النواب عن حضور الجلسة العامة له، التي كانت مقررة 14 ديسمبر، للرد على طلبات الإحاطة، بشأن مشاكل العملية التعليمية، لسفره وقتها إلى الخارج في مهمة وطنية إلى الإمارات، حسب ما تلقى مجلس النواب.