الرئيس: الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أكتر حاجة تعملها ابتسامة لطفية

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية تعظيم الإنتاج وتحقيق النمو الأمر الذي ينعكس على زيادة دخل المواطنين، لافتًا إلى أهمية المشروعات التي تنفذها وزارة الزراعة في تعزيز التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

ومازح السيسي، في كلمة له ضمن فعاليات افتتاح مصنع «كيما 2» للأسمدة بمحافظة أسوان، صباح الثلاثاء، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قائلًا: «هنخلص عليه من اللي بنعمله، والله وزير المالية في حالة اكتئاب دائم، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أكتر حاجة تعملها ابتسامة لطفية».

ويتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، إضافة إلى محطة سكك حديد أسوان حيث يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

وتأتي افتتاحات المشروعات القومية ضمن فاعليات «أسبوع الصعيد» في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بحسب ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.