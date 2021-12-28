• البياضي: منظومة التعليم داخل عقل الوزير فقط

• إيلاريا سمير: نريد تطويرا حقيقيا للمناهج وليس صوريا

قال النائب فريدي البياضي، إن مشكلة رابعة ابتدائي هي عرض للمرض الأساسي، مشيرا إلى أن طريقة تعامل الوزير مع منظومة التعليم يشوبها الفشل في التخطيط، وأضاف: "هناك مشكلات في إعداد المعلمين، ولدينا 250 ألف عجز في أعداد المدرسين".

وتابع، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب: "منظومة التعليم داخل عقل وزير التعليم فقط، لا أحد من مساعديه يعلم عن تفاصيلها شيئا، الوزير يتعامل معه كسلعة بما يخالف الدستور، الذي يعتبر التعليم أمرا يجب أن تكفله الدولة".

وقالت النائبة إيلاريا سمير، إن "المعلم هو أساس المنظومة التعليمية، وتوفيق أوضاعه ضروري لتطوير المنظومة، حيث نريد خطة موضوعة بخصوص التغلب على كثافة المدارس، نريد أيضا تفقدًا لمتطلبات المدارس في المحافظات، ففي محافظة البحر الأحمر، نحتاج إلى مدارس فنية وتجريبية ولغات، نريد تطوير المناهج بشكل حقيقي وليس صوريا".

وتابعت أن القيادة السياسية حريصة على التطوير، ونأمل أن نرى هذا التطوير ملموسا في مجال التعليم، وسنناقش ذلك مع أعضاء لجنة التعليم؛ بهدف تطوير حقيقي للمنظومة التعليمية.

وقال النائب محمود قاسم، إن "هناك مشكلات في التعليم لا يختلف عليها أحد، حيث تكدست الفصول حتى وصلت إلى 90 طالبا في الفصل الواحد بالإسكندرية، تتهالك المقار التعليمية وترفض هيئة الأبنية التعليمية أن تستلم مدارس ببشائر الخير دون مبرر، وتتهالك الفصول فلا نجد نوافذ بمدارس عديدة لأطفال في عمر الزهور".

واستطرد: "أصبحت المدارس الفنية عاجزة عن إخراج طلاب يحتاجهم سوق العمل، أصبحت هي والعدم سواء، الوزير خالف مجانية التعليم وأنهك الأسر المصرية، نرجو مراجعة سياسات الوزير لأن الطلاب عزفت عن المدارس؛ لعدم وجود الكتاب المدرسي".

واختتم قائلا: "منهج الصف الرابع به مشكلات وأزمات، كما أن المعلمين لم يسلموا من المشكلات التي تسببت فيها سياسات الوزير".