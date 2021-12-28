سفير روسيا في برلين يحذر من التسويف في تشغيل نورد ستريم 2

طالب السفير الروسي في ألمانيا سيرجي نتشاييف باتخاذ قرار سريع بشأن بدء ضخ الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 2" المثير للجدل.

وقال نتشاييف، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "لا أعتقد أن هناك من يرغب في التسويف في تشغيل خط الأنابيب".

وأضاف أن روسيا مستعدة لإيصال الغاز إلى ألمانيا على الفور عبر الأنبوبين المارين تحت بحر البلطيق.

وتوقع أن تتعامل الحكومة الاتحادية الألمانية الجديدة مع المشروع "بطريقة عملية وبما يخدم مصالح المستهلكين".

وفي معرض التعليق على معارضة حزب الخضر، ثاني أكبر حزب في الائتلاف الحاكم، للمشروع، قال السفير: "أسمع من الحكومة الاتحادية الجديدة تقييما بأن المشروع هو مشروع للقطاع الخاص وينبغي عدم ربطه بالسياسة".

جدير بالذكر أن الخط جاهز، إلا أن الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات لم تصدر له تصريحا للتشغيل.

وصرح رئيس وكالة الشبكات يوخن هومان مؤخرا بأنه "لن يتم اتخاذ قرارات بهذا الشأن في النصف الأول من العام".

يذكر أنه بعد أن تصدر الوكالة قرارها، ستجري المفوضية الأوروبية أيضا مراجعتها الخاصة للمشروع.