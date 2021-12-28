أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 2900 شاب، من بينهم 52 "قادرون .. باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوى العاملة بالمنوفية، فضلًا عن تسجيل 6025 شابا باحثاً عن العمل.

وأشار الوزير، إلى أن المديرية استخرجت 2697 شهادة قياس مستوى المهارة، و2698 ترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة، فضلاً عن صرف رعاية صحية لعامل بمبلغ 2000 جنيه من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية.

وأوضح علي حامد الزقم مدير المديرية، في تقريره للوزير، عما تم إنجازه خلال نوفمبر الماضي، إلى أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالي، أجرت التفتيش على 1115 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003.

وأسفر التفتيش عن تحرير 178 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون، وإعطاء مهلة قانونية لـ 153 منشأة لإزالة المخالفات، أما في مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 381 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر التفتيش عن تحرير 226 محضراً للمنشآت المخالفة.