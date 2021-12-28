محافظ القاهرة ينقل بطلة حلوان لمعهد ناصر

عبد العال: تعاني كسر بالفقرة الصدرية الثانية عشر

أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، منذ قليل، اتصالًا هاتفيا بالسيدة بشرى سرور على حسن 59 عام، والتي تصدت للسارق الذي قام بسرقة هاتف محمول من فتاتين صغيرتين بعد سحلهم بحلوان والذي تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه وإعادة الهاتف لأصحابه.

وأكد محافظ القاهرة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن ما قامت به هو عمل ليس غريبًا على المرأة المصرية التي تتميز بالأصالة.

ووجه محافظ القاهرة بتوفير سيارة إسعاف على الفور لنقل السيدة بشرى لأحد مستشفيات القاهرة وقيام فريق طبي بفحصها وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لها، موضحا أن الفحص الطبى لبطلة حلوان أوضح أنها تعانى من كسر بالفقرة الصدرية الثانية عشر، لذا نقلت إلى معهد ناصر فورا.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور لقيام أحد قائدي الدراجات البخارية بخطف هاتف محمول من فتاتين أثناء سيرهما بمنطقه العزبة البحرية - بحلوان وأثناء محاولة الفتاتين ايقاف المتهم قام بالاصطدام بإحدى السيدات أثناء عبورها الطريق وتمكن من الهرب.

وعلى الفور تمكن رجال الأمن من تحديد المجنى عليهما وهما آلاء أ، 14 سنة طالبة حلوان، وسما م .12 سنة طالبة.

كما تم تحديد خط سير الهروب وتبين أن مرتكب الواقعة أحمد إبراهيم إدريس محمد 18 عاطل ومقيم بعزبة خليل – المعصرة.