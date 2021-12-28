شيكابالا يتهم لجنة لبيب بالتلاعب في عقده

اتهم محمود عبدالرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك وقائده، اللجنة المؤقتة السابقة التي كانت مُكلفة بإدارة النادي بالتلاعب في قيمة عقده الموقع في عهد لجنة اللواء عماد عبدالعزيز.

وقال شيكابالا عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:

"طوال مشواري مع نادي الزمالك، لم أعتبر نفسي يوما لاعبا محترفا، بل اعتبرت ومازلت أعتبر نفسي انبا من أبنائه الأوفياء، وواحدا من جماهيره المخلصة".

وتابع: "وخلال مسيرتي مع النادي تحملت الكثير وقدمت العديد من التنازلات، حبا في كيان يعيش بداخلنا.. منذ فترة قريبة كنت قد وقعت على بياض مع المسؤولين عن إدارة النادي، ورددت لهم مقدم التعاقد الذي حصلت عليه بالفعل، من أجل مساعدة النادي في الخروج من أزمته المالية، وذلك بالاتفاق مع المحترم اللواء عماد عبدالعزيز.

اليوم تفاجئت بأن العقود تم التلاعب بها بعد رحيل اللواء عماد عبدالعزيز عن إدارة النادي، وتم وضع بنود وأرقام غير متفق عليها نهائيا في موقف صادم بالنسبة لي، لست نادما على حبي وتضحيتي، ولكني نادم على ثقتي فيمن خان الأمانة"