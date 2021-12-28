ذكرت وكالة التعامل مع الكوارث في الفلبين، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة ضحايا إعصار "راي" ارتفعت إلى 397 قتيلا و1147 مصابا بالإضافة إلى 83 مفقودا.

وذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية، أن الإعصار المعروف محليا باسم "أوديت" تسبب أيضا في تضرر وتدمير أكثر من نصف مليون منزل ونزوح أكثر من 561 ألف شخص.

وضرب الإعصار الذي يعد الأقوى في الفلبين هذا العام الأنحاء بوسط وجنوب البلاد في 16 و17 من ديسمبر الجاري، وتسبب في سقوط أعمدة الكهرباء والأشجار وحدوث فيضانات مميتة، وقال مسؤولو الدفاع المدني إن أكثر من 4 ملايين شخص يتلقون المساعدات في 430 مدينة وقرية بالبلاد.