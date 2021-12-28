إعادة فتح مسارح بلجيكا بعد حكم قضائي

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تقرر إعادة فتح المسارح والمنشآت الثقافية في بلجيكا بعدما قبلت المحكمة الإدارية العليا طعنا طارئا ضد إغلاقها مساء اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء "بيلجا".

وقدمت عدة مؤسسات ثقافية الطعن القانوني لدى مجلس الدولة.

وخلصت المحكمة إلى عدم وجود دليل كاف تثبت الخطر المتزايد للإصابة بعدوى فيروس كورونا في المسارح.

وبناء على ذلك صدر حكم بأن إغلاق المسارح غير مبرر في الوقت الحالي.

ويعد الحكم الصادر اليوم انتصارا جزئيا على الصعيد الثقافي البلجيكي، غير أن وكالة "بيلجا" أفادت بأن دور السينما سيتعين أن تظل مغلقة، ولم تتضح كيفية تأثير الحكم على قاعات الحفلات الموسيقية