نجوم مسرحية شابوه يكشفون كواليس عملهم الكوميدي

قالت نادين خالد، إحدى أبطال مسرحية شابوه، إن الاستعدادات للعمل استغرق مجهود كبير من فريق العمل، مضيفة: كنا مطالبين بالتجهيز للمسرحية وحفظ الأدوار وإجراء البروفات خلال 4 أيام فقط.

وأضافت نادين، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء، أنها خريجة كلية ألسن عين شمس، واكتشفت أن الفن جزء أصيل من حياتي دون أن تدري، موضحة أن والدها كان أستاذًا بالآداب ومنزله كان ممتليء بالروايات.

ولفتت الفنانة نادين خالد، إلى أن ورش المخرج خالد جلال المشرف على مسرح مركز الإبداع الفني جلال مؤثرة في مشوار أي فنان صاعد، مشيرة إلى أن المسرحية تمثل نقطة إنطلاقها في المجال الفني.

ومن جانبه قال الدكتور أشرف مهدي، أحد أبطال مسرحية شابوه، إنه عرف المسرح لأول مرة بالصدفة في أول أسبوع له بكلية الفنون الجميلة، لافتًا إلى الفنان بيومي فؤاد كان داعمًا له في بدايات دخوله للمجال الفني.