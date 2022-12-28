لافروف: روسيا تخطط لقطع إمدادات الأسلحة الغربية للجيش الأوكراني

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن وزارته تعمل بشأن خطط جديدة لقطع إمدادات الأسلحة والذخيرة المرسلة من الخارج للجيش الأوكراني.

وأضاف لافروف، في مقابلة أجراها معه التليفزيون الروسي، اليوم الأربعاء: "نلاحظ أن أوكرانيا تتلقى المزيد والمزيد من أفضل الأسلحة الغربية، وبالتالي، هناك دعوات بين الخبراء العسكريين لقطع طرق هذه الإمدادات".

وتابع: "يتم الوضع في الاعتبار خطوط السكك الحديدية والجسور والأنفاق، افترض أنهم سوف يتخذون قرارات مهنية بشأن كيفية جعل تسليم هذه الأسلحة أكثر صعوبة، أو من الناحية المثالية وقفها تماما".

واستطرد أنهم يعملون بالفعل إلى حد ما بشأن هذا من خلال شن هجمات على البنية التحتية الأوكرانية.

وذكر أن عرقلة عمل شبكة الطاقة تجعل بالفعل من الصعب تسليم هذه الأسلحة، مردفا: "وأنني مقتنع بوجود خطط أخرى يتم تطبيقها في هذا الصدد".