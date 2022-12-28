أفاتار يجتذب أكثر من 6 ملايين مشاهد في كوريا الجنوبية خلال أسبوعين

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اجتذب فيلم "أفاتار.. طريق الماء" أكثر من 6 ملايين مشاهد في الأسبوعين الأولين من إطلاقه في دور العرض كوريا الجنوبية، حسبما أظهرت بيانات اليوم الأربعاء.

وكان العرض الأول للفيلم في 14 ديسمبر ، وجذب 6.01 مليون من رواد السينما، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن بيانات مجلس الأفلام الكوري.

وأصبح هذا خامس فيلم يتجاوز حاجز الـ 6 ملايين هذا العام وثاني فيلم أجنبي بعد فيلم "توب جان: مافريك".

واجتذب فيلم "أفاتار" الأصلي 13.6 مليون من رواد السينما في كوريا الجنوبية في عام 2009 ليصبح الفيلم الأجنبي الأكثر مشاهدة الذي يعرض هناك على الإطلاق.

كما أنه لا يزال الفيلم الأعلى ربحا على الإطلاق بـ 2.9 مليار دولار من مبيعات التذاكر العالمية.