بلينكن: سنواصل التعاون في القضايا التي تتطلب عمل واشنطن وبكين معًا

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاستمرار في التعاون في القضايا التي تتطلب عمل واشنطن وبكين معًا.

وقال بلينكن - في سلسلة من التغريدات نشرتها الخارجية الأمريكية عبر موقع "تويتر" اليوم /الثلاثاء/ -: "سنواصل متابعة التعاون في القضايا التي تتطلب أن تعمل الولايات المتحدة والصين معًا- ليس فقط من أجل مصلحة شعبينا، ولكن أيضًا لصالح الشعوب في جميع أنحاء العالم"، مضيفا "حتى في الوقت الذي نتنافس فيه بقوة مع الصين، فقد عملنا بعناية كي لا تنحرف هذه المنافسة إلى صراع".

وتابع قائلا: لقد وضعت استراتيجيتنا لمواجهة التحدي الذي تفرضه الصين وهي الاستثمار في أسس قوتنا والتوافق مع شركائنا وحلفائنا وللتنافس مع الصين حتى نتمكن من الدفاع عن مصالحنا وتحقيق رؤيتنا للمستقبل".

يشار إلى أنه من المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي الصين، مطلع عام 2023 المقبل، في إشارة إلى انفراج دبلوماسي بين القوتين المتنافستين بعد محادثات طويلة الاثنين بين رئيسَيهما. وسيقوم بلينكن بزيارته "من أجل مواصلة المحادثات" بين البلدَين. وستكون هذه الزيارة الأولى من نوعها على هذا المستوى منذ عام 2018.