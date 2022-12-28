مجلس النواب الأمريكي يحظر تيك توك على الأجهزة الرسمية

أعلن الذراع الإداري في مجلس النواب الأمريكي حظر تطبيق الفيديو الصيني الشهير تيك توك (TikTok) من جميع الأجهزة التي يديرها مجلس النواب؛ قبيل قانون يدخل حيز التنفيذ لحظر التطبيق من جميع أجهزة الإدارة الأمريكية الرسمية.

وقال كبير المسؤولين الإداريين في مجلس النواب، في رسالة أرسلها إلى جميع النواب والموظفين، إن التطبيق يعتبر "عالي الخطورة بسبب عدد من القضايا الأمنية"، ويجب حذفه من جميع الأجهزة التي يديرها مجلس النواب.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الأربعاء، بأن القاعدة الجديدة تأتي في أعقاب سلسلة من التحركات من أجهزة الإدارة الأمريكية لحظر تيك توك، المملوك لشركة بايت دانس (ByteDance) في بكين، من الأجهزة الحكومية.

وحتى الأسبوع الماضي، حظرت 19 ولاية التطبيق جزئيًا على الأقل من الأجهزة التي تديرها الدولة بسبب مخاوف من أن الحكومة الصينية قد تستخدم التطبيق لتتبع الأمريكيين ومراقبة المحتوى.

ودُمِج حظر التطبيق على الأجهزة المُدارة فيدراليًا في بنود مشروع قانون الإنفاق الشامل البالغ 1.66 تريليون دولار، الذي تم تمريره الأسبوع الماضي لتمويل الحكومة الأمريكية حتى 30 سبتمبر 2023، وسيدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيع الرئيس جو بايدن على التشريع ليصبح قانونًا.

وقال متحدث باسم كبير المسؤولين الإداريين أمس الثلاثاء تزامنًا مع نشر رسالة الحظر، إنه مع تمرير مشروع قانون الإنفاق الذي يشمل حظر التطبيق الصيني من على أجهزة الفرع التنفيذي، يعمل كبير المسؤولين الإداريين في مجلس النواب لتنفيذ سياسة مماثلة لأعضاء المجلس.