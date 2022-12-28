النمسا تسجل 2422 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

سجلت النمسا 2422 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و686 ألفا و952، وترتفع الوفيات لتسجل 21 ألفا و376.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 20 مليونا و263 ألفا و306 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.