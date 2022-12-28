القبض على عاطل لاتهامه بسرقة سيدة بالإكراه بالشيخ زايد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل متهم بسرقة سيدة بالإكراه داخل سيارتها في منطقة الشيخ زايد.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمحاولة أحد الأشخاص سرقة سيدة فى منطقة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وتبين أن خلال ركوب سيدة سيارتها، وقبل قيادتها، فوجئت بشخص يجلس بالمقعد الخلفي ويهددها بسلاح أبيض، واستولى على حقيبة يد بداخلها هاتف محمول ومبلغ مالي، إلا أنها استغاثت بالأهالى وتمكنوا من ضبطه، وألقى القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.