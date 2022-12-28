نقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم وآخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم أخبار اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022:

• البترول: 79.5 مليون طن إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية خلال العام الحالي

سجل إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية خلال العام الحالي 79.5 مليون طن بواقع 27.8 مليون طن زيت خام ومتكثفات، و50.6 مليون طن غاز طبيعي، و1.1 مليون طن بوتاجاز، وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والتصنيع، وفقا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم.

لمزيد من التفاصيل

اضغط هنا

• صناعة البتروكيماويات نجحت في تقليل الاعتماد على الاستيراد

حققت صناعة البتروكيماويات خلال العام الحالي، زخما كبيرا ونجحت فى فتح آفاق جديدة لمشروعات تضيف إلى القدرات الحالية لمصر في هذه الصناعة ونجحت في توفير إنتاج محلي من الخامات المختلفة والمنتجات المتنوعة التي تدخل في العديد من المجالات لتقليل الاستيراد وتوفير كميات للتصدير لرفع الفائض الدولاري، وفقا لبيان وزارة البترول اليوم.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

اضغط هنا

• شعبة المستوردين: الإفراج عن جميع مستلزمات الإنتاج بالموانئ نهاية الأسبوع الجاري

قال متى بشاي، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه تم الإفراج عن كميات كبيرة من السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج التي كانت محتجزة في الموانئ المصرية، بسبب عدم توافر الدولار.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

اضغط هنا

• قطاع الأعمال: وثيقة سياسة ملكية الدولة تتيح للقطاع الخاص تحديد خطط الاستثمار لسنوات مقبلة

اجتمع المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة؛ لاستعراض خطط العمل، وبرامج التطوير والإصلاح وإعادة الهيكلة، ومستجدات تنفيذ المشروعات.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

اضغط هنا

• مكاسب أقل من 1% للبورصة اليوم

عاودت البورصة المصرية الصعود اليوم الأربعاء، لكن كانت مكاسبها دون الـ1%، إذ تراجع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.6%، ووصل إلى مستوى 14578 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قد هبط أمس الثلاثاء بنسبة 0.5%.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

اضغط هنا

• أسعار الذهب تنخفض 20 جنيها.. وعيار 21 يسجل 1580 جنيها

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20 جنيها، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا 1580 جنيها مقابل 1600 جنيه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لنادي نجيب سكرتير شعبة الذهب السابق بالغرف التجارية.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

اضغط هنا

• المالية: انضمام مصر لمؤسسة التمويل الإفريقية يفتح آفاقا للاستثمار في مشروعات البنية التحتية

أكد محمد معيط وزير المالية، أن انضمام مصر إلى عضوية مؤسسة التمويل الإفريقية، يسهم في فتح آفاق رحبة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية والصناعات الثقيلة والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية والتحول الأخضر، حيث تُسهم المؤسسة في توفير تمويلات ميسرة لمشروعات القطاع العام والخاص على نحو يساعد في تحقيق المستهدفات التنموية.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

اضغط هنا