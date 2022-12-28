 جنايات المنيا: سنة مع إيقاف التنفيذ لـ19 محاميا متهمين بإهانة القضاء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جنايات المنيا: سنة مع إيقاف التنفيذ لـ19 محاميا متهمين بإهانة القضاء

ماهر عبد الصبور
نشر في: الأربعاء 28 ديسمبر 2022 - 4:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 ديسمبر 2022 - 4:29 م
قررت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر الجاري، برئاسة المستشار محمد حسام، الحكم سنة مع إيقاف التنفيذ لـ19 محاميًا وبراءة المحامي الأخير، في القضية المعروفة إعلاميا " بمحامين مغاغة "؛ لاتهامهم بإهانة السلطات القضائية وتعطيل مرفق عام والتظاهر لتنظيم إضراب ووقفة احتجاجية، بمركز مغاغة شمال المحافظة.

وتعود أحداث القضية إلى مايو 2013 بمحكمة مغاغة الجزئية، عندما وجهت النيابة العامة للمحامين الاتهام بإهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضرابا ووقفة احتجاجية.

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