جنايات المنيا: سنة مع إيقاف التنفيذ لـ19 محاميا متهمين بإهانة القضاء

قررت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر الجاري، برئاسة المستشار محمد حسام، الحكم سنة مع إيقاف التنفيذ لـ19 محاميًا وبراءة المحامي الأخير، في القضية المعروفة إعلاميا " بمحامين مغاغة "؛ لاتهامهم بإهانة السلطات القضائية وتعطيل مرفق عام والتظاهر لتنظيم إضراب ووقفة احتجاجية، بمركز مغاغة شمال المحافظة.



وتعود أحداث القضية إلى مايو 2013 بمحكمة مغاغة الجزئية، عندما وجهت النيابة العامة للمحامين الاتهام بإهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضرابا ووقفة احتجاجية.