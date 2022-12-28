كندا تسجل 768 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

سجلت كندا 768 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و500 ألف و290 إصابة، والوفيات إلى 49 ألفا و152.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 96 مليونا و206 آلاف و893 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.