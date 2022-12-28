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شارك الفنان أحمد أمين، في فيلم «أبطال الحكاية»، والذي عرض على هامش احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الرابعة.

وسلط الفيلم الضوء على أبطال الحكاية، سواء من الأطفال أبطال قادرون باختلاف، أو الآباء والأمهات الذين آمنوا بقدرات أبنائهم.

وطلب صناع الفيلم من الآباء والأمهات والأطفال، لبعضهم البعض.تميزت بالإنسانية الكبيرة.

وتحدث في الفيلم، ولي أمر للطفل «ياسين» والذي أشاد بقدرات ابنه، ودعم الدولة لملف ذوي الهمم.

وقال والد ياسين: «أشعر الآن أن ياسين نجم.. والمجتمع بات يتقبله بشكل ملحوظ».

وأكمل: «بطلب من ربنا يمد في عمري وأشوفه حاجة كويسة، أنا خايف عليه لأن محدش هيساعده زي الأب والأم.. خايف أموت وٍأسيبه».

من جانبه، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أولياء الأمور كلهم يتخوفون على أبنائهم، مؤكدًا تفهمه لمشاعر الوالد.

وطمأن الرئيس الوالد بآيات المولى عز وجل من سورة المؤمنون، قائلأ: «أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون»؛ مضيفًا: «ربنا سبحانه وتعالى مخلقناش عبثا».