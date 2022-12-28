أمريكا ترحب باعتماد كوريا الجنوبية لاستراتيجيتها الجديدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ

رحبت الولايات المتحدة باعتماد كوريا الجنوبية لاستراتيجيتها الجديدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ باعتبارها انعكاسا للالتزام المشترك بأمن المنطقة وازدهارها المتزايد.



وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، حول استراتيجية كوريا الجنوبية في المحيطين الهندي والهادئ، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، إن الاستراتيجية تحدد نهجًا شاملاً يوضح التزام الرئيس يون سوك يول وشعبه بدعم القيم العالمية مثل سيادة القانون وحقوق الإنسان.



وأفاد بأن هدف كوريا الجنوبية المتمثل في توسيع نطاق تعاونها مع الحلفاء والشركاء الآخرين عبر المحيطين الهندي والهادئ سيعزز قدرتنا المشتركة على تعزيز السلام والأمن الدوليين وتعزيز منع انتشار الأسلحة النووية.



وتابع المستشار القومي الأمريكي قائلا إن الاستراتيجية ستعمل أيضًا على تعزيز شبكات الأمن الاقتصادي في المنطقة والتعاون في العلوم والتكنولوجيا والمشاركة في قضايا تغير المناخ وأمن الطاقة.



وأعرب سوليفان عن امتنانه لقيادة يون، مهنئا شعب كوريا الجنوبية على استراتيجيته الجديدة، والتي من شأنها مساعدة الولايات المتحدة والشركاء على تعزيز حرية وسلمية وازدهار منطقة المحيطين الهندي والهادئ.