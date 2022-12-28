الصحة السنغافورية: لا تغيير في الإجراءات الحدودية أمام المسافرين الوافدين من الصين

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الأربعاء، عدم إدخال أي تعديلات على الإجراءات الحدودية أمام المسافرين الوافدين من الصين، على الرغم من التزايد السريع لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.



وأفادت الوزارة - في بيان نقله راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" - "ستظل الإجراءات الحدودية القائمة ومتطلبات التطعيم للمسافرين وحاملي تصاريح العمل القادمين من الصين دون تغيير"، مشيرة إلى أن الإجراءات الحدودية في سنغافورة تتم مراجعتها وتحديثها بانتظام بناء على مستجدات الوضع العالمي لفيروس كورونا.



وتشهد الصين - التي كانت قد عزلت نفسها أغلب الوقت عن بقية العالم خلال فترة تفشي جائحة كورونا - أكبر زيادة في حالات الإصابة على كوكب الأرض.



وقد حث الرئيس الصيني شي جين بينج المسئولين هناك على اتخاذ تدابير تهدف إلى حماية المواطنين، وذلك في أول تصريحات علنية له عن (كوفيد-19)، منذ أن خففت بكين إلى حد كبير قيودا صحية صارمة الشهر الجاري.