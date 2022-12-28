قدم البيت الفني للمسرح خلال عام 2022، أكثر من 1000 ليلة عرض، حيث حضرها 75 ألف مشاهد على مسارح القاهرة والإسكندرية، بينما تخطى جمهور المحافظات الـ100 ألف خلال عروض المواجهة والتجوال.

وشهد البيت الفني للمسرح خلال الفترة الماضية، اجتماعات مكثفة لإعداد خطة عروض عام 2023، وذلك مع تولي المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي منصب القائم بأعمال البيت الفني للمسرح الانطلاقة الثالثة لمسرح المواجهة والتجوال.

وبدأ هذا العام بامتداد الانطلاقة الثانية للموجهة والتجوال، حيث استمرت حتى 11 مارس من هذا العام، وهي الانطلاقة التي بدأت في أغسطس 2021، وخلال هذا العام قدمت الانطلاقة الثانية 30 ليلة عرض بمحافظات (أسيوط، أسوان، الفيوم، قنا) بعرضي "أمر تكليف، محطة مصر"، أما الانطلاقة الثالثة لمشروع المواجهة والتجوال - وهو المشروع الذي تنظمه فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح-، تضم 7 عروض مسرحية تقدم عروضها لـ203 قرى في 18 محافظة، منهم 26 قرية من قرى مشروع حياة كريمة، وذلك بالتعاون مع إدارة البرامج الثقافية بوزارة الشباب والرياضة، وزارة التنمية المحلية، وزارة الداخلية، والهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة، بالإضافة إلى المجتمع المدني.



يذكر أن الانطلاقة الثالثة للمبادرة، تستمر حتى شهر أبريل من العام المقبل، وتبدأ من 5 قرى بالأقصر بعرض حواديت الأراجوز، وقد حققت الانطلاقة حتى الآن 51 ليلة عرض بمحافظات (الشرقية، البحيرة، الغربية، المنوفية، الأقصر، قنا، المنيا، بني سويف)، بعروض محطة مصر والليلة الكبيرة من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، حواديت الأراجوز من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال، 101 عزل من إنتاج فرقة مسرح المواجهة والتجوال.

- عرض هاملت بالمقلوب ضمن مناهج دراسية لأقسام ومعاهد المسرح

من ضمن نجاحات العرض إقراره عدد من الجامعات والمعاهد المتخصصة، لمواد يقوم بتدريسها أساتذة كبار لهم كل التقدير والاحترام، هذه الجامعات هي جامعة حلوان مادة المسرح، قسم اللغة الفرنسية، كلية الآداب، وبالأكاديمية البحرية، جامعة بدر بقسم اللغه الإنجليزية بكلية اللغات، دبلوم دراسات عليا، مادة اتجاهات التجريب، ومادة تحليل عروض بقسم الدراما والنقد بكلية الآداب جامعة عين شمس، مادة تصميم بالمعهد العالي للفنون المسرحية، مادة إضاءة ومادة دراسات في الإضاءة بقسم التمثيل دراسات، مادة إدارة مسرح دبلوم دراسات عليا بكلية الآداب جامعة القاهرة، مادة تصميم وإضاءة بقسم المسرح كلية الآداب جامعة حلوان، مادة تصميمات، المستوى التالت، قسم ديكور بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة، مادة تقنيات العرض المسرحي ومادة حلقات البحث بدبلوم النقد الفني بقسم النقد الأدبي بالمعهد العالي للنقد.

- عروض الجامعات على خشبة مسرح الطليعة

في إطار التعاون المثمر بين وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، تم استضافة 3 عروض الفائزين بمراكز الأولى ضمن مهرجان إبداع 10، وذلك على مسرح الطليعة بالعتبة.

وفيما يلي تقرير بأعمال البيت الفني للمسرح طوال العام

* العروض المسرحية.. فرقة المسرح القومي



- تقديم عرض "في انتظار بابا"، إخراج سمير العصفوري على المسرح القومي في أشهر يناير، فبراير، مارس

- افتتاح عرض "نور الطريق"، إخراج محمد الخولي على المسرح القومي في شهر أبريل.

- افتتاح عرض "الحفيد"، إخراج محمد يوسف المنصور، على المسرح القومي في شهر مايو، واستمرار تقديمه في شهر يوليو.

* المسرح الكوميدي

- تقديم عرض "حلم جميل"، إخراج إسلام إمام فى الأقصر، قنا، الغربية، بورسعيد، ضمن مشروع المواجهة والتجوال فى شهر يناير.

- تقديم عرض "حلم جميل"، إخراج إسلام إمام، على المسرح العائم، أشهر مايو، يوليو، أغسطس، كما قدم العرض على مسرح السلام، شهري نوفمبر، ديسمبر.

* المسرح الحديث

- افتتاح عرض هاملت بالمقلوب، إخراج مازن الغرباوي، على مسرح السلام، شهر مارس، واستمرار تقديمه شهري مايو ويوليو.

- افتتاح حلاوة الحب، أشعار وإخراج محمد إبراهيم على مسرح السلام في شهر أبريل.

- افتتاح عرض "خطة كيوبيد"، إخراج أحمد فؤاد، على قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام، شهر سبتمبر، واستمرار تقديم العرض أشهر أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر.

* مسرح الغد

- افتتاح عرض صانع البهجة، إخراج ناصر عبد المنعم، على مسرح الغد، شهر يونيو، واستمرار تقديمه شهر يوليو.

* فرقة مسرح الطليعة

- تقديم عرض "فريدة"، إخراج أكرم مصطفى، على مسرح الطليعة قاعة صلاح عبد الصبور، فبراير

- تقديم عرض أحدب نوتردام، إخراج ناصر عبد المنعم، على مسرح الطليعة قاعة زكي طليمات، شهر فبراير.

- تقديم عرض "خلطة شبرا"، إخراج محمد سليم على مسرح الطليعة قاعة صلاح عبد الصبور، في شهري أبريل، مايو.



- افتتاح عرض "الحب في زمن الكوليرا"، إخراج السعيد منسي، على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة، شهر مايو، واستمرار تقدمه أشهر يونيو، يوليو، ديسمبر.

- افتتاح عرض "ليلة القتلة"، إخراج صبحي يوسف، على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة، شهر يونيو، واستمرار تقديمه أشهر يوليو، أكتوبر، نوفمبر.

* فرقة مسرح الشباب

- تقديم "أفراح القبة"، كتابة وإخراج محمد يوسف منصور على المسرح العائم الصغير بالمنيل أشهر فبراير، مايو.

- تقديم عرض "يا دعوة ما تمت " أول عروض مبادرة المخرج المحترف فكرة وإخراج مصطفى عبدالسلام، على مسرح أوبرا ملك برمسيس في شهر فبراير.



- افتتاح "مش إلكترا" ثاني عروض مبادرة "المخرج المحترف"، تأليف وإخراج محمد عبد المولى، على مسرح أوبرا ملك برمسيس شهر مارس، واستمراره شهري أبريل، مايو.



- تقديم عرض "كاليجولا" على المسرح العائم الصغير، أشهر مايو، يونيو

* فرقة مسرح الإسكندرية

- افتتاح عرض "كنت هنا من قبل" نتاج ورشة الإخراج من مشروع ورشة "ابدأ حلمك" العرض إعداد وإخراج أنس النيلي على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية شهر أبريل.

- تقديم عرض "لسة فاكر" على مسرح ليسيه الحرية، شهر مايو، يوليو.

- تقديم عرض "كنت هنا من قبل"، نتاج ورشة ابدأ حلمك الدفعة الأولى، إخراج أنس النيلي، على مسرح ليسية الحرية، شهر أكتوبر

* مسرح القاهرة للعرائس

- تقديم عرض فركش لما يكش، إخراج شوقي حجاب، على مسرح القاهرة للعرائس شهر يناير.



- تقديم عرض "رحلة الزمن الجميل"، إخراج محمد نور على مسرح القاهرة للعرائس، شهر يناير.



- تقديم عرض الليلة الكبيرة، إخراج صلاح السقا المكان ساحة الهناجر بالأوبرا، الحديقة الثقافية بالسيدة زينب شهر أبريل.

- تقديم عرض "عروستي"، إخراج محمد نور على مسرح القاهرة للعرائس، أشهر يوليو، أكتوبر

* المسرح القومي للأطفال

- افتتاح عرض الجميلة والوحش، إخراج محمود حسن على مسرح متروبول شهر فبراير.

- افتتاح أمسية فتح مكة، إخراج حسن يوسف، المكان متروبول شهر أبريل.

- تقديم عرض عفركوش على مسرح متروبول، شهر مايو.

- تقديم عرض "الجميلة والوحش"، إخراج محمود حسن، على مسرح متروبول، شهر يوليو، سبتمبر.

* فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة

- افتتاح عرض كاندي كراش، إخراج محمد متولي، على مسرح الحديقة الدولية في مايو، واستمر تقديم العرض أشهر يوليو، أغسطس.

* فرقة مسرح المواجهة والتجوال

- افتتاح عرض "101 عزل"، إخراج محمد درويش، على مسرح متروبول، شهر يونيو.

- تقديم عرض "101 عزل"، إخراج محمد درويش، على مسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية شهر أغسطس.

- تقديم عرض "101 عزل"، إخراج محمد درويش، على المسرح العائم الصغير بالمنيل شهر أغسطس.

* المهرجانات المحلية

شارك البيت الفني للمسرح، في المهرجان القومي للمسرح المصري الدورة الـ15، بـ5 عروض مسرحية، وهم "الحفيد" من إنتاج فرقة المسرح القومي، "هاملت بالمقلوب" من إنتاج فرقة المسرح الحديث، "الحب في زمن الكوليرا"، و"ليلة القتلة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، عرض "كايجولا" من إنتاج فرقة مسرح الشباب.

وحصد البيت الفني للمسرح خلال هذه الدورة على عرض "الحب في زمن الكوليرا"، جائزة أفضل عرض مسرحي، بالإضافة إلى جوائز أفضل أشعار لحامد السحرتي، وأفضل دراماتورج لمينا بباوي، وأفضل تأليف موسيقي لوليد الشهاوي، وجائزة أفضل مخرج للسعيد منسي، كما حصلت مروة عودة على جائزة أفضل ملابس عن عرض هاملت بالمقلوب من إنتاج فرقة المسرح الحديث، كما حصل العرض على جائزة أفضل ممثل دور ثان رجال لأيمن الشيوي.

ورشحت عروض البيت الفني للمسرح لعدد من الجوائز، منها جائزة أفضل دعاية لعرض هاملت بالمقلوب، جائزة أفضل ممثلة دور أول نساء لنسمة عادل، وأفضل ممثل دور ثاني لمحمود البيطار عن عرض الحب في زمن الكوليرا، وجائزة أفضل دور ثاني رجال لخالد محمود عن عرض هاملت بالمقلوب، وجائزة أفضل مخرج لمازن الغرباوي عن عرض هاملت بالمقلوب.

* المشاركات الدولية

- مشاركة العرض المسرحى "جنة هنا"، من إنتاج فرقة مسرح الغد، ضمن فعاليات مهرجان 4 فى 4، للمسرح المحترف المقام بولاية جندوبة بتونس، وحصل العرض على جائزة أفضل ممثلة للفنانة هالة سرور، حيث يمثل العرض مصر ضمن المسابقة الرسمية، شهر مارس.

- مشاركة عروض الليلة الكبيرة، إخراج صلاح السقا، ومحطة مصر، إخراج رضا حسنين، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، مهرجان أيام قرطاج لفنون العرائس، شهر مارس.

- تقديم عرض "ليلتكم سعيدة" من إنتاج فرقة المسرح القومي، ضمن فعاليات دورة البحر المتوسط، وهي احتفالية فنية وثقافية رياضية بمدينة وهران بالجزائر، شهر يوليو.

- تقديم عرض "فريدة"، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، ضمن الوفد الرسمي لوزارة الثقافة المصرية المشارك ضمن الاحتفال باختيار مدينة اربد بالأردن عاصمة الثقافة العربية، شهر يوليو.

- تقديم عرض "ليلة القتلة"، ضمن فعاليات مهرجان الأردن المسرحي في دورته ال 29، شهر نوفمبر، حيث فاز العرض بجوائز أفضل تمثيل لياسر مجاهد وأفضل سينوجرافيا لإبراهيم الفرن، وترشيح لجائزة أفضل ممثلة لمروة جمال.

* الورش الفنية

تخرج "الدفعة الأولى"، ورشة الإخراج بمسرح الطليعة (الإخراج - مساعدو الإخراج- الإدارة المسرحية) الورشة مجانية شريطة أن يكون المتقدم حاملا لكارنية (المسرح المصري لكل مصري الخاص) ببيت المسرح، الدفعة الأولى من الورشة عملت على تطوير مهارات الإخراج المسرحي للمبتدئين، ومساعدو الإخراج، والإدارة المسرحية، وهي مجالات تخصصية هامة لصناعة العرض المسرحي، حيث استمرت الورشة لمدة 6 أشهر متضمنة العديد من الاختبارات والتدريبات للمتدرب لضمان جودة مستوى المتدربين.

ومن المقرر أن تبدأ رشة الإخراج بمسرح الطليعة "الدفعة الثانية"، خلال ديسمبر الجاري وتنتهي في مايو 2023.

وتتضمن شروط التقدم للدفعة الثانية من الورشة، أن يكون عمر المتقدم ما بين 21 إلى 35 سنة، والأولوية للقبول لقسم الإخراج ومساعدي الإخراج للمتخصصين من طلاب وخريجي كليات ومعاهد المسرح، وخريجي الجامعات، والمعاهد العليا غير المتخصصة بالمسرح بشرط توافر خبرات وأعمال سابقة، كما تتيح الورشة التقدم لحملة المؤهلات المتوسطة في قسم الإدارة المسرحية.

يذكر أن تدريبات الورشة تحت إشراف مجموعة من المدربين المتخصصين، وهم المخرج سامح مجاهد، والمخرج هاني عفيفي، والمخرج عادل حسان.

- ورشة ابدأ حلمك "الدفعة الخامسة"

استكمالا لمشروع ورشة ابدأ حلمك بفرقة مسرح الشباب، تم الإعلان عن التقدم للدفعة الخامسة من مشروع "ابدأ حلمك"، والتي تضم 60 متدربا في المرحلة العمرية من 18 وحتى 40 عاما خلال شهر أبريل، ويشترط اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية إلى جانب الالتزام بالحضور طوال فترة التدريب التي تستمر 6 أشهر، يتم خلالها تعليم جميع فنون التمثيل والإخراج وغيرها من مهارات الارتجال والكتابة - الغناء والموسيقى، والأداء الحركي، وتختتم بتقديم عرض مسرحي نتاج التدريب، حيث تخرج حتى الآن من الورشة 250 متدربا.

- ورشة ابدأ حلمك "الدفعة الثانية" بالإسكندرية

أعلنت فرقة مسرح الإسكندرية بالتعاون مع فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، الدفعة الثانية لورشة ابدأ حلمك بالمحافظة خلال مايو، يتم التدريب خلالها على فنون التمثيل والأداء وتعليم المشاركين مهارات الارتجال، الكتابة ، الأداء الصوتي، والغناء المسرحي بجانب الرقص والأداء الحركي، بدراسة متواصلة تنتهي بتقديم عرض مسرحي كبير، بجانب ورشة إلاخراج وتتمثل في تطوير مهارات الإخراج المسرحي من خلال محاضرات خاصة في الإخراج تنتهي بتقديم مشروعات تخرج قصيرة من إخراجه بإشراف المخرج محمد مرسي مدير فرقة الإسكندرية، حيث وصل عدد المقبولين بالورشة إلى 55 متدربا ضمن ورشة التمثيل، و16 متدربا ضمن ورشة الاخراج.

- تخرج متدربي ورشة ابدأ حلمك "الدفعة الأولى" بالإسكندرية

تم تخرج الدفعة في حفل التخرج بحضور وزير الثقافة، تضمنت الدفعة 50 فنانا، وذلك خلال شهر يونيو.

- ورش مسرح الشمس



أقامت فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة مجموعة من الورش، منها ورشة فسيفساء الإبداع، ورشة إعداد الممثل، بإجمالي 16 محاضرة لكل منهم خلال أشهر مارس، أبريل، مايو، وبلغ عدد المتدربين 60 متدربا.

* المبادرات

- الاحتفال بـ60 عاما على مسرح الطليعة

وكان تم تدشن الاحتفال بـ60 سنة طليعة "١٩٦٢-٢٠٢٢"، تضمن الاحتفال عروض لأهم تصميمات الملابس لعروض من مسرح الطليعة، نتاج الدفعة الأولى من ورشة الإخراج بمسرح الطليعة.

* التعاون مع قطاعات الوزارة و خارج الوزارة المختلفة

- استضاف البيت الفني هذا العام عروض مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته 29 شهر في سبتمبر، كما استضافت المسارح التابعة للبيت الفني للمسرح فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دوراته الـ14.



- تقديم عرض "حواديت الأراجوز" من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال، ومن إخراج محسن عزب، على مسرح الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، شهر يوليو.

- تقديم عرض "101 عزل" بمسرح مركز الحرية للإبداع بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، شهر أغسطس.

- فقرات فنية ضمن فعاليات معرض فيصل العاشر للكتاب لأعضاء فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة خلال شهر أبريل.

- استضافة عروض إبداع 10 وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة، حيث تم استضافة 3 عروض الفائزين بمراكز الأولى ضمن مهرجان إبداع 10 شهري نوفمبر وديسمبر بمسرح الطليعة.

- تطوير البنية التحتية

* افتتاح مسرح الغد

أعيد افتتاح مسرح الغد بعد انتهاء أعمال رفع الكفاءة والتأهيل، وهو من تصميم الفنان زوسر مرزوق ويعد مقر الفرقة القومية للعروض المصرية التى أسسها القدير الراحل عبدالغفار عودة، وشملت أعمال تطويره إنشاء منظومة حماية مدنية وسلامة وصحة مهنية كاملة، تغيير أنظمة الصوت والإضاءة والمؤثرات، تحت إشراف المهندسان ياسر شعلان ومحمود عبداللطيف، تغيير كامل لخشبة المسرح والصالة وأنظمة الديكور وتعليق الإضاءة والصوت (الميكانيزم)، تغيير الواجهات بالكامل وإنشاء غرف للأمن وكاميرات المراقبة ، شباك التذاكر - التحكم - الكهرباء الى جانب غرف للفنانين والإداريين وصالون استقبال في بهو المسرح، استحداث نظام صوتي داخلي، تم تجهيز وتأثيث قاعة البروفات، استحداث مساحة للاعلان الخارجى، إنشاء محطة أطفاء حريق متكاملة بالخزان، رفع كفاءة المبنى بتجديد مكوناته من الأخشاب - الألومنيوم - الأبواب الخارجية العازلة للصوت، عزل الأسطح وإنارة الواجهات الخارجية، تطويرالمدخل الداخلى والخارجى.

- افتتاح قاعة "يوسف إدريس"

القاعة بمسرح السلام التابعة لفرقة المسرح الحديث، وتم افتتاحها بعد 11 عاما من التوقف عقب الانتهاء تماما من أعمال التطوير والحماية المدنية الخاصة بها، ورفع كفاءة الأجهزة والمعدات.

- أعمال التجديدات بمسرح الطليعة

تضمنت أعمال التجديد، مقاعد الجمهور بالكامل وأرضيات صالة العرض، والساحة الخارجية والأسوار الداخلية وتوسعة وتجديد ودهانات الواجهات وإنارتها، تجديد غرف الممثلين وقاعة كبار الزوار، تجديد ورشة النجارة وغرفة غسيل ملابس العروض المسرحية وتزويدها بالمعدات، معالجة اسطح المسرح بالكامل وعزلها لعدم تساقط مياه الأمطار على قاعات العرض.