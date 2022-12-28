 تايوان: إجراء اختبارات الكشف عن كورونا للقادمين من الصين من أول يناير - بوابة الشروق
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تايوان: إجراء اختبارات الكشف عن كورونا للقادمين من الصين من أول يناير

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 28 ديسمبر 2022 - 2:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 ديسمبر 2022 - 2:42 م

أعلنت الحكومة التايوانية، اليوم الأربعاء، أنها ستجري اختبارات للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للقادمين من الصين بدءا من الأول من شهر يناير المقبل، وذلك بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس هناك.

ونقل راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" - في نشرته الناطقة بالإنجليزية - عن مركز القيادة الوبائية المركزية في تايوان" إنه يجب على جميع المسافرين القادمين على متن رحلات جوية مباشرة من الصين، إجراء اختبارات للكشف عن الفيروس عند الوصول، مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم بإجراء تسلسل للفيروس للقادمين من الصين والتي تظهر نتائج الاختبارات إيجابية إصاباتهم بالفيروس من أجل تعقب المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا.

وأضاف المركز أن الإجراءات التي ستستمر حتى نهاية شهر يناير المقبل، لا تشمل القادمين من هونج كونج أو ماكاو، لافتا إلى أن الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس سيكونون قادرين على العزل في المنزل.


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