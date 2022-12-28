شهد عام 2022، ظهور العديد من الفيروسات في مختلف دول العالم، وهددت حياة الكبار والصغار علي حد سواء، وفي أواخر أغسطس الماضي، حذرت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها، من أن طفرات جديدة لوباء كورونا قد تظهر فى الأسابيع المقبلة بعد نهاية فصل الصيف وبداية الشتاء.

وفي التقرير التالي نرصد الفيروسات التي ظهرت في العالم عام 2022 وبداية اكتشافها:

المتحور أوميكرون

في أوائل يناير الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 9.5 مليون حالة إصابة بكورونا في جميع أنحاء العالم، بعدما زادت الحالات بنسبة 71 % نتيجة انتشار متحور كورونا الجديد "أوميكرون" عالميا.

متحور فرعي لأوميكرون

وفي فبراير الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية ظهور متحور فرعي من "أوميكرون"، وأفادت الدراسات، أنه أسرع انتشارا من أوميكرون، كما تم رصده في 57 دولة، وكان أكثر ظهوراً بين المشاركين في أولمبياد بكين، حيث كشفت إحصاءات خاصة بمنظمي الأولمبياد الشتوي أن معدلات إصابة الرياضيين والمسؤولين أعلى بكثير من إصابات أي أشخاص وافدين إلى الصين في هذه المناسبة الرياضية.

كورونا في الصين

في شهر أبريل الماضي، أعلنت بكين حالة التأهب لمواجهة فيروس كورونا، في محاولة للسيطرة على الانتشار السريع للفيروس في المدن الصينية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن نحو مليون حالة وفاة سُجلت خلال عام 2022 بسبب فيروس كورونا، حيث يفارق الحياة وسطيا نحو 14 إلى 15 ألف شخص أسبوعيا.

إنفلونزا الطماطم

ظهر فيروس انفلونزا الطماطم، في مايو 2022 بولاية كيرالا جنوب غرب الهند، وأصاب نحو 106 حالة من الأطفال في مدن متفرقة بالهند، حيث يؤثر على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة و5 سنوات، والبالغين الذين يعانون ضعف جهاز المناعة.

فيروس جدري القرود

ظهرت أول حالة لمرض جدري القرود في أوروبا في 7 مايو الماضي، لشخص عاد إلى إنجلترا من قادماً من نيجيريا، التي يتوطن فيها المرض، وبنهاية أغسطس، أصيب أكثر من 70 ألف حالة على مستوى العالم بفيروس جدري القرود، بما في ذلك 99 % من البلدان التي لم يكن هناك انتشار وبائي معروف سابقا.

فيروس "ماربورغ"

في يوليو الماضي، عاد فيروس "ماربورغ"، شديد العدوى شبيه بالإيبولا، للظهور مجددا بعدما أعلنت غانا عن تسجيل إصابتين جديدتين، وأخضعت 98 شخصا آخرين للحجر الصحي.

فيروس الإيبولا

في شهر أغسطس، أعلنت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية اكتشاف حالة مؤكدة مصابة بفيروس إيبولا، وتوفيت في 15 من نفس الشهر بعد دخولها المستشفى لمدة 23 يوما، ثم بعد ذلك أعلنت وزارة الصحة الأوغندية وفاة 3 أشخاص، خلال 4 أيام في سبتمبر 2022، كما أعلنت دول إفريقية أخري تسجيل إصابات بالفيروس.

الكوليرا

في نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الصحة الكينية، إصابة نحو 568 حالة بوباء الكوليرا، بالإضافة إلى 15 حالة وفاة

الفيروس التنفسي المخلوي

في نوفمبر الماضي، انتشرت عدوى الفيروس المخلوي التنفسي في مصر، خلال الفترة الأخيرة لدى العديد من الأطفال بمختلف الأعمار، وهو عبارة عن مجموعة من الفيروسات المخاطية التي من الممكن أن تسبب في بعض الحالات، التهابات شديدة في الجهاز التنفسي وتتسلل إلى الجهاز التنفسي عند الأطفال والأشخاص البالغين.

كما حذرت وزارة الصحة والسكان من انتشار الفيروسات التنفسية بين الفصول والتي تصيب الأطفال بشكل كبير، كما أثبت مسح أجراه قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، علي عدد كبير من الأطفال، أن 73% منهم مصاب بالفيروس التنفسي المخلوي.

إصابات الكلى الحادة في غامبيا

في ديسمبر الجاري، أعلنت دولة غامبيا تسجيل 7 حالات بإصابات الكلي الحادة، لمسببات مرضية غير معروفة بين الأطفال، فيما قالت لجنة برلمانية في غامبيا أن شركة الأدوية الهندية مايدن فارماسوتيكالز المحدودة مسؤولة عن وفاة 70 طفلا على الأقل من إصابات الكلى الحادة.