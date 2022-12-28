بولندا تسجل 181 إصابة جديدة بكورونا وصفر وفيات

سجلت بولندا 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وصفر وفيات مرتبطة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.



وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 ملايين و365 ألفا و819، وترتفع الوفيات إلى 118 ألفا و475.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 57 مليونا و813 ألفا و222 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.