 مصرع عاملين جراء تناول جرعة مخدرات زائدة بأوسيم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع عاملين جراء تناول جرعة مخدرات زائدة بأوسيم

محمود عبد السلام
نشر في: الأربعاء 28 ديسمبر 2022 - 8:53 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 ديسمبر 2022 - 8:53 م

لقى عاملين مصرعهما، نتيجة تعاطيهما جرعة زائدة من المواد المخدرة داخل عقار مهجور بمنطقة أوسيم في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثتين داخل عقار مهجور بمنطقة أوسيم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثتين لعاملين، لا توجد بهما إصابات ظاهرية، وبعمل التحريات أنهما فارقا الحياة، نتيجة تعاطيهما جرعة زائدة من المواد المخدرة، ونقلا الجثتين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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