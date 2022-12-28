كوسوفو تغلق معبرا حدوديا رئيسيا إلى صربيا بسبب حصار

أغلقت كوسوفو معبرها الحدودي الرئيسي مع صربيا قرب بلدة بودويفو، اليوم الأربعاء، بعدما منع مسلحون صرب الوصول إلى الجانب الصربي للحدود.

وأفادت وسائل إعلام في بلجراد بأن الشاحنات توقفت على الطريق المؤدي للمعبر الحدودي الواقع قرب قرية ميرداره الصربية.

وكان مسلحون صرب أقاموا متاريس في شمال كوسوفو الذي تقطنه أغلبية صربية وذلك قبل نحو 3 أسابيع، وقد أغلقت هذه الحواجز بالدرجة الأولى الطرق المؤدية إلى المعابر الحدودية مع صربيا.

وأقدم المسلحون الصرب على هذه الخطوة احتجاجا على إلقاء القبض على ضابط سابق صربي العرقية بشرطة كوسوفو تتهمه السلطات في كوسوفو، بالاعتداء على مسؤولين باللجنة الانتخابية للبلاد.

وذكرت بوابة "كوها دوت نت" للأنباء في كوسوفو أن محكمة في بريشتينا أفرجت عن الرجل ووضعته تحت الإقامة الجبرية اليوم.

ويحظى المسلحون الصرب بالدعم من بلجراد وبعضهم يتلقى منها التعليمات أيضا.

وتجدر الإشارة إلى أن كوسوفو التي يقطنها غالبية من الألبان كانت تعد جزءً من صربيا في السابق وذلك قبل أن تستقل عنها في عام 2008، وترفض صربيا انفصال كوسوفو وتدعي أحقيتها بالسيادة على إقليم كوسوفو.