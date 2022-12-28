الأمم المتحدة: مقتل ما يقرب من 7 آلاف مدني منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مقتل 6 آلاف و884 مدنيا على الأقل منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وحتى 26 ديسمبر الجاري.

وأوضح المكتب الأممي، في آخر تحديث لأعداد الضحايا المدنيين في النزاع الروسي - الأوكراني، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن من بين القتلى 429 طفلا، بينما عدد المصابين بلغ حوالي 11 ألف شخص.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الشئون الخارجية والتجارة الأسترالية اليوم الأربعاء، مقتل أحد مواطنيها خلال الحرب في أوكرانيا، مؤكدة أنها تقدم المساعدة القنصلية لعائلة الضحية.