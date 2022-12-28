 الأمم المتحدة: مقتل ما يقرب من 7 آلاف مدني منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا - بوابة الشروق
الأربعاء 28 ديسمبر 2022 1:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟
النتـائـج تصويت

الأمم المتحدة: مقتل ما يقرب من 7 آلاف مدني منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 28 ديسمبر 2022 - 1:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 ديسمبر 2022 - 1:38 م

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مقتل 6 آلاف و884 مدنيا على الأقل منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وحتى 26 ديسمبر الجاري.

وأوضح المكتب الأممي، في آخر تحديث لأعداد الضحايا المدنيين في النزاع الروسي - الأوكراني، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن من بين القتلى 429 طفلا، بينما عدد المصابين بلغ حوالي 11 ألف شخص.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الشئون الخارجية والتجارة الأسترالية اليوم الأربعاء، مقتل أحد مواطنيها خلال الحرب في أوكرانيا، مؤكدة أنها تقدم المساعدة القنصلية لعائلة الضحية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك