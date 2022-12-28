أيام قليلة ويودعنا عام 2022، والذي شهد أحداثا مهمة على كل المستويات والأصعدة.

ومثّل العام خصوصية كبيرة لدى المنطقة العربية، والتي استقبلت بلادها فعاليات دولية ومهمة على أرضها، ما جذب إليها الأنظار من كل أنحاء العالم.

وتستعرض "الشروق" في التقرير التالي أبرز تلك الأحداث:

كأس العالم بقطر

من أبرز تلك الأحداث، كان ما جرى في الدوحة؛ حيث استضافت قطر بطولة "كأس العالم لكرة القدم" لعام 2022، والتي نجحت قطر في الإعداد لها بشكل جيد؛ ما دفع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للإشادة بتلك البطولة، ووصفها "بالنسخة الأفضل تاريخيا".

*كوب27

وشهدت مدينة شرم الشيخ حدثا دوليا آخر في نوفمبر الماضي، من خلال استضافتها لقمة مؤتمر المناخ في دورته السابعة والعشرين، والذي شهد مستوى غير مسبوق في حجم التمثيل من قبل الوفود الدولية، وشارك ما يا يزيد عن 100 رئيس دولة وحكومة.

وكان من أبرز المشاركين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الحكومة البريطانية الجديد ريشي سوناك، لجانب الزعماء والقادة العرب والأوربيين.

وخرجت الدورة بنتائج ناجحة، من أبرزها اتفاق الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب27)، وعددها يقرب من 200، على إنشاء صندوق "للخسائر والأضرار" لدعم الدول الفقيرة المتضررة من تغير المناخ.

*ديور

واحتضن سفح أهرام الجيزة، في أوائل ديسمبر الجاري، عرض خطوط الرجال لأزياء خريف 2023، لشركة ديور الفرنسية العالمية.

وقال المصمم العالمي ستيفن جونز: "حرصنا على إطلاق هذه المجموعة بالقرب من الأهرامات تأكيدا منا على عراقة دار ديور العالمية التي أتمت 75 عاما على إنشائها".

وحضر العرض عدد كبير من الفنانين العالميين، على رأسهم النجم روبرت باتينسون، نجم فيلم" Batman" الأخير،والنجم الكوري الشاب

تشا أون وو، بالإضافة لنجم هولويود صاحب الأصول المصرية مينا مسعود.