 الدنمارك تسجل 3362 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 حالة وفاة - بوابة الشروق
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الدنمارك تسجل 3362 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 حالة وفاة

كوبنهاجن - د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 ديسمبر 2022 - 9:44 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 ديسمبر 2022 - 9:44 ص
سجلت الدنمارك 3362 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و46 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و431 ألفا و2 إصابة، والوفيات إلى 7 آلاف و796.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 15 مليونا و87 ألفا و203 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو من جرعتين.

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