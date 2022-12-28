يوشك عام ٢٠٢٢ علي أن ينقضي ولكن تواريخ من ذلك العام لن تزول عن الكتب إذ خيمت أشباح الأوبئة المختلفة علي مختلف تواريخ العام بين متحورات جديدة لكورونا وفيروسات قديمة عادت لتضرب بقوة كجدري القرود وكوليرا والإيبولا وليسجل العام انتصارات علي أوبئة وإخفاقات في مقاومة أخري.

وتستعرض جريدة الشروق أشهر الأوبئة والجائحات التي ضربت حول العالم بفيروسات مختلفة منها الجديد ومنها من قد غاب عن الأسماع لسنين وعقود قبل أن تعود من جديد.

أوميكرون وسلالاته

بدأ يناير ٢٠٢٢ في ظل أنباء تفشي متحور أوميكرون الذي كان قد أتم شهره الثاني ليضرب بعشرات البلدان رافعا معدلات الإصابة ب٧٠٪ حول العالم.

وظهر بمطلع فبراير ثاني أشهر السنة وفقا لمنظمة الصحة العالمية سلالة جديدة من الأوميكرون باسم بي إي٢ لتقتحم نحو ٦٠ دولة.

وسارعت المنظمات الصحية حول العالم لصد الموجة المتصاعدة من جائحة كورونا التي عززت انتشارها متحورات الأوميكرون ولكن وفقا لمنظمة الصحة العالمية انخفضت معدلات الوفيات بكورونا بـ٩٠٪ منذ انتهاء ذروة متحورات أوميكرون من فبراير الماضي لنهاية العام.

جدري القرود

اقتصر لعقود ظهور جدري القرود علي الدول الإفريقيةولكن مطلع مايو ٢٠٢٢ شهد خروج جدري القرود عن موطنه المعتاد ليغزو الدول الأوروبية وليصل ٣٠ دولة أوروبية وأمريكية مصيبا نحو ٨٠ ألف شخص رغم قلة حالات الوفاة.

ووفقا لمنظمةالصحة العالمية فإن معدلات إصابات جدري القرود علي غرار متحورات أوميكرون هبطت بشدة بعد شهرين من الإنتشار بمعدل ٩٠٪.

الكوليرا

يعد الكوليرا من الأمراض المرتبطة بالتواريخ القديمة نظرا للتطور الطبي وزيادة الاهتمام بالنظافة إلا أن العالم كان يعج بفوضي الحروب من قبل أن يبدأ عام ٢٠٢٢ وكانت النتيجة عودة الكوليرا من جديد.

وبدأت أنباء الكوليرا تتوافد للأسماع خلال صيف ٢٠٢٢ ليصل بحسب منظمة الصحة العالمية ل٣٠ دولة علي رأسها هاييتى. ومالاوي لتسجل كل منهما مئات الوفيات بينما توفي العشرات في سوريا بالكوليرا وكذلك بلبنان دون تراجع لحدة الوباء حول العالم.

إنفلونزا الطيور

شهدت دول أوروبا خلال ٢٠٢٢ أعتي موجة للفيروس منذ سنوات وفقا لمنظمة سلامة الغذاء الأوروبية لتقع نحو ٣٠٠٠ إصابة في عشرات الدول بين الطيور والدواجن تسببت في إعدام أكثر من ٥٠ مليون. طائر.

الإيبولا

غاب شبح الإيبولا عن دول إفريقيا فترة قبل أن تعود أنباؤه من جديد في الكونغو الديمقراطية وأوغندا خلال أغصطص الماضي ببضعة وفيات ولكن وفقا لمنظمة الصحة العالمية توقفت حالات الوفيات بالإيبولا مطلع ديسمبر ٢٠٢٢.